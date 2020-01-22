Bursa'da cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı

BURSA (AA) - Bursa'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri iki gün önce Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi'nde Yıldıray Danışmanoğlu'nun (48) pompalı tüfekle başından vurularak öldürülmesi, Nejdet Namık Y'nin de (53) başından vurularak yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis, ölen ve yaralanan kişilerle arasında alacak verecek meselesi nedeniyle sorun olduğunu belirlediği M.K'yi (38) Gürsu ilçesinde gözaltına aldı.

M.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda tartışma, kavga ve kaçışma anları ile bir kişinin başından vurulma anı görülüyor.

Nilüfer ilçesinde 20 Ocak'ta Yıldıray Danışmanoğlu ve Nejdet Namık Y. silahla yaralanmış, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansıyla götürüldüğü Çekirge Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Ağır yaralanan Nejdet Namık Y. de Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülmüştü.

Kaynak: AA