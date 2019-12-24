Bursa'da cinayet ve yaralamadan yargılanan sanığa 34 yıl 7 ay hapis cezası

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dünürünü öldürdüğü, gelinini yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, toplam 34 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Niyazi Beytor, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanık, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, dünürü Ali Osman Şeherli'yi öldüren ve gelini Leyla Beytor'u yaralayan Niyazi Beytor'a "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 34 yıl 7 ay hapis cezası verdi.

İnegöl'de Nisan 2017'de oğlunun Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evine giden Niyazi Beytor'la gelini Leyla Beytor arasında tartışma çıkmış, taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi olmuştu. Olayın ardından silahını alıp tekrar eve gelen Niyazi Beytor, burada gelini ve dünürü Ali Osman Şeherli'yi tabancayla yaralamış, Şeherli tedavi gördüğü hastanede 1 hafta süren hayat mücadelesini kaybetmişti.

Kaynak: AA