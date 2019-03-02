Bursa'da "Cinsel Suçlar Paneli"

BURSA (AA) - Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut, "Kadına karşı şiddet dediğimiz olgunun içinde söz, yazı, mesaj, davranış, kaba kuvvet, bazen bunun dışında zarar doğurabilecek o tehlikeyi yaratabilecek her türlü eylemi içeren bir kavram. Sözle olmak zorunda değil. Bilgisayarına yükleyeceğiniz bir ekran görüntüsü dahi şiddet unsuru oluşturabilir." dedi.

Bursa Barosu tarafından BUTTİM Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Cinsel Suçlar" konulu panelde konuşan Çakmut, toplum olarak şiddet kavramından uzaklaşılması gerektiğini söyledi.

Şiddeti geniş bir kavram olarak niteleyen Çakmut, şöyle konuştu:

"Şiddet olayında bir şekilde bir güç göstergesini görüyoruz. Baskı uygulamak, insanlara karşı kaba güç sergilemek, sertlik yapmak bunlar sözlük ve kelime anlamı itibarıyla şiddet. Kadına karşı şiddet dediğimiz şey, salt sözle ya da cebirle gerçekleştirilen bir şey değildir. Kadına karşı şiddet dediğimiz olgunun içinde söz, yazı, mesaj, davranış, kaba kuvvet, bazen bunun dışında zarar doğurabilecek o tehlikeyi yaratabilecek her türlü eylemi içeren bir kavram. Sözle olmak zorunda değil. Bilgisayarına yükleyeceğiniz bir ekran görüntüsü dahi şiddet unsuru oluşturabilir. Cinsel ilişkiye zorlamak, çocuk doğurmaya zorlamak veya çocuğu aldırtmaya zorlamak, zorla evlendirmek, telefon, mektup, iletişim araçlarıyla, yazılı hareketlerle, cinsel içeriklerle rahatsız etmek. Bütün bunların hepsi cinsel şiddet kavramı içinde değerlendirdiğimiz esaslar."

Dünya Sağlık Örgütünün şiddet türlerine ilişkin tanımlarına da değinen Çakmut, tokat atma, vurma, tekmeleme ve dövmenin fiziksel saldırılar olduğunu anlattı.

Sindirme, sürekli küçük düşürme, hakaret etme, aşağılama gibi ifadeler, cinsel ilişkiye zorlama, bir kişiyi ailesinden veya çocuklarından uzaklaştırmanın da birer şiddet türü olduğunu vurgulayan Çakmut, "Gidemezsin, göremezsin, çıkamazsın gibi kavramlar Dünya Sağlık Örgütü tarafından şiddetin bir türü." ifadesini kullandı.

Panelde, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener Ünver ile Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Memiş Kartal da değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA