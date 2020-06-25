Bursa'da çok acı görüntüler! Selde kaybettiği yakınları için böyle yardım istedi

Bursa'da yaşanan sel felaketinde en çok hasar alan ilçe Kestel oldu. Bir aileden ayını aileden 5 kişinin sele kapılarak boğulduğu bölgede 4 kişinin cansız bedenleri çıkartılırken, 17 yaşındaki Derya Bilen'e henüz ulaşılamadı. 4 kişinin cansız bedenlerinin bulunduğu bölgede yoğunlaştırılan Derya Bilen'i arama çalışmalarında, kadavra köpeği de kullanılıyor.

Kentte pazar günü akşam saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte Kestel ilçesinde çok sayıda dere taştı. İlçeye bağlı Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde sel suları, önüne kattığı araçları sürükledi, ağaçları devirdi. Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı evin 1'inci katında oturan Akbaba ailesinin evini su bastı. Evden çıkmayı başaramayan bedensel engelli Kader Akbaba (22) yaşamını yitirdi. Aynı anlarda sele kapılan çiftçiyi, köy meydanında, mahalleli kurtardı.

Kayacık Mahallesi'nde ise sele kapılarak, dere yatağına sürüklenen Nazime Bilen (74) ile oğlu Ahmet (34), gelini Türkan (34) ve torunu Medine Bilen'in (10) cansız bedenleri bulundu. Ahmet Bilen’in yeğeni Derya Bilen’in ise kayboldu. Selde tarım arazileri de su altında kaldı.

DERYA 4 GÜNDÜR ARANIYOR

Kayıp Derya Bilen'i arama çalışmaları, bugün de sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Çalışmalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İnsani Yardım Vakfı (İHH), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), UMKE ve ANDA ekipleri katılıyor. Bilen'i arama çalışmaları, Kayacık ile Narlıdere mahalleleri arasında, 4 yakınının cansız bedenlerinin bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı. Aramalarda, jandarma ve AFAD'a ait 2 kadavra köpeği de kullanılıyor.

''KADAVRA KÖPEKLERİ ALANI DEVAMLI TARIYOR''

İHH Saha Koordinatörü Erdal Altıntaş, "Dün dalgıçlarımız su birikintisinde arama çalışması yaptı. Bugün ise o suyu boşaltıyoruz. Su pompaları gelerek, suyu boşaltacak. Daha sonra iş makineleri orada kazı yapacak. Bugün hassas aramalar yapılıyor. Kum yığıntıları karıştırılıyor. Dere yatağının içerisinde aramalar devam ediyor. Su altı ekipleri kanyonu bir kez daha tarayacak. Diğer cesetlerin bulunduğu yerde Derya’nın bulunma ihtimali daha fazla. Bu bölgeden sonra kanyonlar başlıyor. Kanyona defalarca ekiplerimiz baktı ama Derya’ya ulaşamadık. Bu yüzden hassas arama var ve bu noktada kadavra köpekleri çok önemli bir yer bulunuyor. Kadavra köpekleri alanı devamlı tarıyorlar. Herhangi bir koku duydukları anda ekiplerimiz de orayı kazıyor” dedi.

SUYU TAHLİYESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Derya Bilen’i arama çalışmaları kapsamında, dere yatağının sonunda, beton setin bulunduğu bölgede biriken suyun tahliye edilmesine karar verildi. Ekipler, pompa ve iş makineleriyle suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

''SU, AĞABETİMİ, ANNEMİ, YENGEMİ HEPSİNİ GÖTÜRDÜ''

Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde sel felaketinde annesi Nazime ile ağabeyi Ahmet, yengesi Türkan ve yeğeni Medine Bilen'i yitiren, diğer yeğeni Derya Bilen de kaybolan İlhan Bilen'in, olayın ardından yardım istediği görüntüler ortaya çıktı.

Otomobille giderken selin yarattığı tahribatı cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Kenan Kılıçaslan'ı durduran İlhan Bilen'in, "Jandarmayı ara. Su, Ahmet ağabeyimi, annemi, yengemi hepsini götürdü" dediği görüldü.