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  3. Bursa'da çok acı görüntüler! Selde kaybettiği yakınları için böyle yardım istedi

Bursa'da çok acı görüntüler! Selde kaybettiği yakınları için böyle yardım istedi

Bursa'da şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinde yakınlarını kaybeden İlhan Bilen'in yoldan geçenlerden yardım istediği anların görüntüleri ortaya çıktı. İşte talihsiz adamın o çaresizliği kameralara böyle yansıdı.

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25 Haziran 2020 Perşembe 17:35

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