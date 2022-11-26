Bursa'da dehşet dolu anlar! Çayı geciken müşteri ortalığı birbirine kattı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir çay ocağından çay siparişi veren müşteri çayının unutulması sonrası iş yeri sahibine dehşeti yaşattı.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Kapalı Çarşı'da akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Çarşı'nın yoğun olduğu bir anda sipariş veren müşterinin işletme sahibi tarafından unutulması sonrasında gözü dönen müşteri ortalığı birbirine kattı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da dehşet dolu anlar! Çayı geciken müşteri ortalığı birbirine kattı!

TEHDİTLER SAVURUP TABANCAYLA VURDU

Edinilen bilgiye göre, insan yoğunluğunun en çok bulunduğu yerlerden biri olan tarihi Kapalı Çarşı'da çay ocağında çalışan İsmail G. (51) ile çay isteyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. İsmail G., çay isteyen şahsa çay vermeyi unuttuğunu söyleyince tartışma daha da büyüdü. Şahıs sinirli bir şekilde bağıra bağıra bölgeden uzaklaştı. İddiaya göre yaklaşık 1 saat sonra kimliği belirsiz 2 kişi tabancayla gelerek çaycı İsmail G.'ye tehditler savurup, tabancayı doğrultu. Şahısların üzerine koşan İsmail G., arbede sırasında karnından tabanca ile vuruldu. Tabancayı doğrultan zanlı ise havaya birkaç el daha ateş ederek bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde kalan İsmail G.'yi ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan İsmail G.'nin ameliyatta olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bursa'da dehşet dolu anlar! Çayı geciken müşteri ortalığı birbirine kattı!

GÖZALTINA ALNIDILAR

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından otomobille seyir halindeyken suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen zanlılar, hastaneye sağlık raporuna götürüldü.

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