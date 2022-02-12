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  3. Bursa'da dehşet! Eşini ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen adamı öldürdü, bir kişiyi de yaraladı! Üstelik bunu yapan bir polis memuru!

Bursa'da dehşet! Eşini ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen adamı öldürdü, bir kişiyi de yaraladı! Üstelik bunu yapan bir polis memuru!

Bursa'da polis memuru, boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen adamı tabancayla başlarına ateş ederek öldürdü. Olay esnasında yoldan bir kadın da mermi isabet etmesi sonucu kasıklarından yaralandı. Zanlı gözaltına alındı.

Bursa'da dehşet! Eşini ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen adamı öldürdü, bir kişiyi de yaraladı! Üstelik bunu yapan bir polis memuru!

Alınan bilgiye göre, olay rezidans ve alışveriş merkezi ile çok sayıda önemli iş merkezinin bulunduğu Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Cadde üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliğinde görevli polis memuru Bilal A. iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Yasemin A. ile eşinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yahya A. isimli kişiye kurşun yağdırdı. Açılan ateş sırasında tesadüfen olay yerinde bulunan Şeyma Ü. ise kasığından yaralandı.

Başına kurşun isabet edip ağır yaralanan Yahya A. ile Yasemin A. 112 ambulansı ile kaldırıldıkları özel hastanede hayatlarını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olayın şüphelisi polis memuru Bilal A.'yı kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte göz altına aldı. Bilal A. polis otosuna bindirilip ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yüzlerce kişinin geçtiği işlek cadde üzerinde olay meydana gelirken, polis ekipleri güvenlik şeridi ile olay yerini çembere aldı. Rezidans ve alışveriş merkezindeki sakinler ve müşteriler olayı ise meraklı gözlerle izledi.


 Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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