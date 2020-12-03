Bursa'da dehşet olay! Kucağında çocuğu bulunan kadına 20 köpek saldırdı
Bursa'nın bir caddede bir kadın kucağında 1 yaşındaki çocuğuyla yürüdüğü sırada 20 köpeğin saldırısına uğradı. Bir anda neye uğradığına şaşıran kadın köpeklerden kurtulmak isterken çocuğunu kafa üstü beton zemine düşürdü. Minik çocuk ölümden dönerken çevredekilerin müdahalesiyle kadın ve çocuk köpeklerden kurtuldu.
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03 Aralık 2020 Perşembe 10:21
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