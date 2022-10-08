Bursa'da dehşete düşüren servis kazası! Yaralılar var

Bursa'nın Mudanya ilçesinde dehşete düşüren bir kaza meydana geldi. Mesai sonrası fabrikadan aldığı işçileri evine götüren servis minibüsü bir aracın sıkıştırmasıyla yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada şoför ve 5 işçi yaralanırken, olay yerinde can pazarı yaşandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Bursa'da dehşete düşüren servis kazası! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Yazaki Fabrikası'nda çalışan işçiler sabah 08.00'de mesai bitince evlerine gitmek üzere yola çıktı.

Bursa'da dehşete düşüren servis kazası! Yaralılar var

MİNİBÜS ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPARAK DURABİLDİ

Erdinç Başaran idaresindeki 16 S 0972 plakalı servis minibüsü Bursa yolu Siteler Mahallesi yakınlarında bir otomobilin sıkıştırmasıyla yağışın da etkisiyle yoldan çıktı. Yeşil alana çıkan minibüs bir elektrik direğine çarparak durabildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüsteki 20 yolcu büyük panik yaşarken, 5 işçi ve sürücü yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi kazayı gören mesai arkadaşları ve vatandaşlar yaptı. 112 ve 110 ekibi de kısa sürede olay yerine geldi.

Bursa'da dehşete düşüren servis kazası! Yaralılar var

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre yerde yatan yaralılar 112 ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fabrikada mesaiden çıkan onlarca arkadaşı da kazayı görünce servis araçlarından inerek yardım etti. Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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