Bursa'da deniz seferleri iptal edildi

Yurdun dört bir yanında görülen kar yağışı, Bursa'da da etkili oldu. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sonrası İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) ve BUDO, (Bursa Deniz Otobüsleri) sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan seferlerini iptal etti.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre: gün içerisindeki 11.50 İstanbul- Bursa, 12.00 Bursa-İstanbul, 12.50 İstanbul- Bursa, 14.30 Bursa- İstanbul, 18.45 İstanbul- Bandırma seferleri iptal edildi.

Ayrıca 08.00 Bursa- İstanbul, 08.10 İstanbul- Bursa, 08.30 Bursa- İstanbul, 09.30 Bandırma- İstanbul, 09.50 İstanbul- Bursa, 10.30 Bursa- İstanbul ve 10.30 İstanbul- Bursa seferleri de iptal edilmişti.

BUDO da sefer iptallerini duyururken; 13.00 İstanbul- Bursa, 13.00 İstanbul- Armutlu, 13.00 Bursa- İstanbul, 14.25 Armutlu- Bursa, 15.30 İstanbul- Bursa, 16.00 Bursa- İstanbul, 18.00 Bursa- İstanbul, 18.30 İstanbul- Bursa ve 20.30 İstanbul- Bursa seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca BUDO, sabah saatlerinde 08.00 Bursa- İstanbul, 09.30 Bursa- İstanbul, 09.30 Bursa- Armutlu, 10.00 Armutlu- İstanbul ve 10.30 İstanbul- Bursa seferlerinin de iptal edildiğini duyurmuştu.

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Kaynak: DHA