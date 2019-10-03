Bursa'da dere yatağında ceset bulundu BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir dere yatağında ceset bulundu.Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi'ndeki derede bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kimliğinin Ergün Tirman olduğu tespit edilen...

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir dere yatağında ceset bulundu. Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi'ndeki derede bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kimliğinin Ergün Tirman olduğu tespit edilen kişinin, yaşamını yitirdiğini belirledi. Ceset, incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaynak: AA



