Aydın'da yol yapım çalışmaları tam gaz devam ediyorNiğde'deki feci kaza ucuz atlatıldı! Otomobille kamyon çarpıştı, 5 kişi yaralandıSima isminin anlamı nedir, Sima ne demektir? Kuranda geçiyor mu?UEFA Avrupa Liginde kritik randevu: Villareal- Dinamo Zagreb ile karşılaşacakSosyal denge tazminatında anlaşma sağlandı: Sendika temsilcileri anlaşmadan memnunİran-Rusya arasında aşı anlaşması, İran 60 milyon doz Sputnik V aşısı alacakNeva isminin anlamı nedir, Neva ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Adıyaman'da 64 yaşındaki adama sokak ortasında saldırdılarNari isminin anlamı nedir, Nari ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Fatsa Belediyesi hazırladığı dergiyi liseli öğrencilere ulaştırıyor
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Can pazarı yaşandı! Dereye düşen minibüste mahsur kalan kişi kurtarıldı

Can pazarı yaşandı! Dereye düşen minibüste mahsur kalan kişi kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir minibüs dereye düştü. Araç içerisinde mahsur kalan 60 yaşındaki Yusuf Demirel itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Can pazarı yaşandı! Dereye düşen minibüste mahsur kalan kişi kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dereye düşen minibüsün sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yusuf Demirel (60) idaresindeki 16 KNF 99 plakalı minibüs, Mesudiye ve Alanyurt mahalleleri arasından geçen yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun yan tarafındaki dereye düştü.

Dere içindeki araçta mahsur kalan Demirel için bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araca merdiven uzatarak Demirel'i kurtardı. Hafif yaralanan Demirel, 112 Acil Servis görevlilerince ayakta tedavi edildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Bursa'da dereye düşen minibüste mahsur kalan kişi kurtarıldı

Bursa'da dereye düşen minibüste mahsur kalan kişi kurtarıldı

Bursa'da dereye düşen minibüste mahsur kalan kişi kurtarıldı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT