Bursa'da dev kumar operasyonu! 17 kişiye 766 bin TL ceza kesildi

Bursa'da bir iş yerinde kaçak bahis oynayan 17 kişi, polis baskınında suçüstü yakalandı. Şüphelilere kaçak bahisten kişi başı 41 bin 950'şer TL, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de 3 bin 150'şer TL olmak üzere, toplam 766 bin 700 TL ceza kesildi.