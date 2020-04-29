Bursa'da dev kumar operasyonu! 17 kişiye 766 bin TL ceza kesildi
Bursa'da bir iş yerinde kaçak bahis oynayan 17 kişi, polis baskınında suçüstü yakalandı. Şüphelilere kaçak bahisten kişi başı 41 bin 950'şer TL, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de 3 bin 150'şer TL olmak üzere, toplam 766 bin 700 TL ceza kesildi.
Pendik'te döküm atölyesinde korkunç patlama!
Mardin’de kumar baskını! Tam tamına 39 bin 375 lira para cezası verildi
Bülent Ersoy’un annesi son yolculuğuna uğurlandı!
Avcılar’da davulcuların soy isimleri duyanları şaşırttı!
29 Nisan 2020 Çarşamba 15:37
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT