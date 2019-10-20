Bursa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Abdullah Yaşar Barçın (72) idaresindeki 16 VG 143 plakalı traktör, Göllüce köyü Sarıkaya mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Devrilen traktörden...
BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Yaşar Barçın (72) idaresindeki 16 VG 143 plakalı traktör, Göllüce köyü Sarıkaya mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Devrilen traktörden düştükten sonra pulluğun altında kalan Barçın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Barçın'ın cesedi, İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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