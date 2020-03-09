Bursa'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
BURSA (AA) - Orhangazi ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.Celal Ok (75) yönetimindeki 16 Y 4317 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
BURSA (AA) - Orhangazi ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Celal Ok (75) yönetimindeki 16 Y 4317 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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