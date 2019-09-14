Bursa'da ebe ve hemşirelere anne sütü eğitimi verildi

BURSA (AA) - Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, anne sütünün teşviki çalışmaları kapsamında ebe ve hemşirelere yönelik eğitim programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen eğitime, Bursa'daki kamu ve özel hastanelerden 24 ebe ve hemşire katıldı.

Törende konuştuğu belirtilen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, sağlık sunumunda temel hedeflerinin anne ve çocuk sağlığını korumak olduğunu ve bu kapsamda anne sütünden taviz vermeyeceklerini ifade etti.

Bebeğin sağlıklı gelişimi açısından ilk altı ay yalnızca anne sütü ile beslenmesinin gerekli olduğunu vurgulayan Akan, "Sağlıklı beslenmenin ilk adımı hayata anne sütü ile başlamaktır. Anne sütüyle beslenmeyen bebekler, bağışıklık sistemi yeterince gelişmediği için maalesef enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa karşı savunmasız kalabiliyorlar. Bu yüzden anne sütüyle ilgili farkındalık çalışmaları daha anlam ve önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik olarak "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler Programı" yürütüldüğü bilgisini de veren Akan, "Bu program kapsamında hastaneler kendi eğitimlerini, değerlendirmelerini yapar. Ayrıca hastanelerine başvuran gebe ve emziren annelere emzirme danışmanlığı da yaparlar. Bu çalışmaları yapan, yürüten ve hastanelerin tüm bebek dostu çalışmalarından sorumlu olan sağlık çalışanları bebek dostu hemşirelerdir." ifadelerini kullandı.



Eğitim sonunda katılımcılara törenle sertifikaları verildi.

Kaynak: AA