Bursa'da eczane çalışanlarına ücretsiz şehir içi ulaşım
BURSA (AA) - Bursa'da eczane çalışanları 1 Mayıs tarihinden itibaren şehir içi toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz kullanabilecek. Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım iştiraki Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği'nin (BURULAŞ) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 1 Mayıs tarihinden...
BURSA (AA) - Bursa'da eczane çalışanları 1 Mayıs tarihinden itibaren şehir içi toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz kullanabilecek.
Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım iştiraki Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği'nin (BURULAŞ) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 1 Mayıs tarihinden itibaren eczane çalışanlarının eczane kimlik kartlarını beyan etmek suretiyle şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceği duyuruldu.
Kaynak: AA
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