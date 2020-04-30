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Bursa'da eczane çalışanlarına ücretsiz şehir içi ulaşım

BURSA (AA) - Bursa'da eczane çalışanları 1 Mayıs tarihinden itibaren şehir içi toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz kullanabilecek. Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım iştiraki Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği'nin (BURULAŞ) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 1 Mayıs tarihinden...

Bursa'da eczane çalışanlarına ücretsiz şehir içi ulaşım

BURSA (AA) - Bursa'da eczane çalışanları 1 Mayıs tarihinden itibaren şehir içi toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz kullanabilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım iştiraki Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği'nin (BURULAŞ) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 1 Mayıs tarihinden itibaren eczane çalışanlarının eczane kimlik kartlarını beyan etmek suretiyle şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceği duyuruldu.

Kaynak: AA




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