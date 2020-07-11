Bursa'da eczanelerden kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek

BURSA (AA) - Bursa'daki eczanelerden alışveriş yapan kadınlara, üzerinde kadına şiddete yönelik bilgilendirmelerin yer aldığı bez çantalar ve broşürler dağıtılacak.

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan "Şiddete Maske Olma" projesi kapsamında, Bursa Eczacı Odası ile işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, kentteki 965 eczaneden alışveriş yapan kadınlara, aldıkları ürünler, üzerinde kadına şiddete yönelik bilgilendirmelerin yer aldığı bez çantalarda verilecek.

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Dilek Üzümcüler, kadına yönelik şiddetin yasalara rağmen günden güne artmakta olduğuna dikkati çekti.

Kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla bir protokol hayata geçirdiklerini belirten Üzümcüler, "Eczacılarla işbirliği yaparak, 'Şiddete Maske Olma' projesini oluşturduk. Amacımız, eczacılar aracılığıyla kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede, yasal süreçler ve mekanizmalar hakkında bilgi vermek. Projemizle şiddete maruz kalan bir kadının eczanelerden temin edeceği bilgilendirme materyalleri ile yasalara ve yönlendirilecek kurumlara dair bilgilenmelerini sağlamak." ifadesini kullandı.

Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin de "Temelinde cinsiyet eşitsizliğinin var olduğu, kanayan bir yara olan kadına yönelik şiddet, beraber dayanışarak, çözülecek." dedi.

Kaynak: AA