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Bursa'da eczanelerin çalışma saatleri değişti

BURSA (AA) - Bursa'da Valiliği aldığı karar gereği il merkezi ve ilçelerdeki eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, eczaneler yarından itibaren hafta içi 09.30-17.30, hafta sonu ise 09.30-15.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Bursa'da eczanelerin çalışma saatleri değişti

BURSA (AA) - Bursa'da Valiliği aldığı karar gereği il merkezi ve ilçelerdeki eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, eczaneler yarından itibaren hafta içi 09.30-17.30, hafta sonu ise 09.30-15.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Kaynak: AA




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