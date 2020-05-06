Bursa’da erguvan mevsimi başlıyor

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın sembolü olan erguvan ağacının yeniden kent genelinde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin çevresi başta olmak üzere ilçeyi erguvan ağaçlarıyla donattı.

Salkım saçak çiçekleriyle çevresine güzellikler yayan ve toprağı zenginleştirerek, etrafındaki bitkilerin gelişmesine yardımcı bir ağaç olan erguvan, aynı zamanda sevgi ve hoşgörünün simgesi olarak da biliniyor. Baharın müjdeleyicisi olan erguvan ağaçlarına ise Osmangazi Belediyesi sahip çıkıyor. 14'ncü yüzyıldan günümüze kadar asırlarca erguvan ağacı adına bayramlar düzenlendiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "1400'lü yıllardan beri kutlanan Erguvan Bayramı, şehrimizin tarihi ve kültürel miraslarından biri oldu. 1855 depreminden sonra bayram inkıta uğradı ve depremin yaralarından dolayı vatandaş bu bayramı unuttu" dedi.

"Vatandaşlarımız Bahara Yeniden Kavuşacak"

Şehrin erguvan zamanında kurulduğunun, rivayetler arasında olduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Bursa'nın fethinin 3 boyutlu olarak anlatıldığı Fetih Müzemizin açılışını, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirmiştik. Gezimiz esnasında Cumhurbaşkanımıza kubbe bölümümüzde yer alan erguvan ağacı resmini göstererek, şehrimizin sembolü olduğunu söyledim. Aldığımız talimat doğrultusunda ağaçlarımızı çoğalttık. Müzemizin etrafına 35, Bursa genelinde ise 500 erguvan ağacı diktik. Şehrimizin en eski değerlerinden olan erguvan ağacının yeniden kent genelinde yaygınlaşmasına katkıda bulunduk. İnşallah, en yakın zamanda hükümetimizin ve vatandaşımızın aldığı tedbirler ile koronavirüs salgınından da kurtulacağız. Böylece salgın sonrasında vatandaşlarımız bahara yeniden kavuşacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA