Bursa'da erin nöbet sırasında ölümüne ilişkin dava

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, nöbet sırasında telefonla konuşan erin kafasına miğferle vurup ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan astsubay başçavuş, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Hancı, ölen Gökhan Kılıç'ın eşi Belma ve babası Halis Kılıç ile taraf avukatları katıldı.

Karardan önce son sözleri sorulan Hancı, "Ben başkasının yerine nöbet tutarken buraya düştüm. Keşke bir kamera olsaydı da her şeyi çekseydi. Ben kimseye vurmadım, suçu işlemedim. Vicdanım rahat." dedi.

Mahkeme heyeti, Hancı'ya 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, verilen cezayı 8 yıl 4 aya indirdi.

Kararın ardından Belma Kılıç sinir krizi geçirdi. Sanık hakkında aynı zamanda FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı da çıkarıldığını hatırlatan Kılıç, "Benim kocamı öldüren bir terörist ve bu teröriste 8 yıl mı ceza verildi?" diye tepki gösterdi.

Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda askerliğini yapan Gökhan Kılıç'ın, 2017'nin Ekim ayında nöbeti sırasında başına miğfer vurulması sonucu öldüğü iddia edilmiş, olayla ilgili astsubay başçavuş Osman Hancı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA