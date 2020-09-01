Bursa'da esnaf kavgası! Pala ve sopalarla birbirlerine girdiler

Bursa'da bir kişi alacak verecek yüzünden eski çalıştığı dönerci dükkanın patronuyla tartıştı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle kavgaya dönüşen olayda pala ve sopalar havalarda uçuştu. Cep telefonuna kaydedilen o görüntülerin ardından olay yerine gelen polis ekipleri kavga edenleri gözaltına aldı.