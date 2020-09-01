Bursa'da esnaf kavgası! Pala ve sopalarla birbirlerine girdiler
Bursa'da bir kişi alacak verecek yüzünden eski çalıştığı dönerci dükkanın patronuyla tartıştı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle kavgaya dönüşen olayda pala ve sopalar havalarda uçuştu. Cep telefonuna kaydedilen o görüntülerin ardından olay yerine gelen polis ekipleri kavga edenleri gözaltına aldı.
Bursa'da alacaklı olduğu iş yerine giden A.O. isimli bir kişi eski patronu İ.İ. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle dükkandaki çalışanlar ve alacaklı olan kişinin beraberinde gelen kişiler, pala ve sopalarla birbirlerine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavganın anları cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.
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01 Eylül 2020 Salı 11:33
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