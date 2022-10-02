Bursa'da et deposunda kokutan yangın! Her yere küle döndü!

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde gece 04.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, et deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri zaman zaman yaşanan patlamalar nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

DEPO KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin şehrin her tarafından gözüken alevleri yaklaşık 3 saat müdahale sonrası kontrol altına alırken bir araç ise yanarak kullanılmaz hale geldi.

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Meraklı kalabalık ise yataklarından kalkıp yangını izlemek için sıraya geçti. Yangının büyüklüğü ise dron ile havadan görüntülendi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.