Bursa'da evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü
BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi hayatını kaybetti.Kumsaz Mahallesi 516. Sokak'ta Hüseyin Göçen'in (70) yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık...
BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Kumsaz Mahallesi 516. Sokak'ta Hüseyin Göçen'in (70) yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevleri söndüren ekipler, Göçen'in dumandan zehirlenerek öldüğünü belirledi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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