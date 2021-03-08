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  3. Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü! Otobüs devrildi: 18 yaralı

Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü! Otobüs devrildi: 18 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde lastiği patlayan otobüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü! Otobüs devrildi: 18 yaralı 114

Edinilen bilgilere göre kaza Bursa-Balıkesir kara yolunun Karakoca mevkiinde meydana geldi.