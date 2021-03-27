Bursa'da feci kaza! Araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Bursa'da gece saatlerinde yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu, feci bir kaza meydana geldi. Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde yaşandı. İzmir’den Bursa istikametine seyir halinde olan Bilal Albaş'ın kullandığı16 ACS 039 plakalı hafif ticari araç, aşırı hızın etkisiyle kontrolden çıktı. Araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda savrulmaya başlayan araç, aynı istikamette seyreden Erkan B.(37) idaresindeki 16 AN 527 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

TIRIN DEMİRLERİNE SAPLANDI

Otomobil tırın demirlerine saplandı ve ardından 40 metre sürüklendi. Sürücü Bilal Albaş, Pınar İ. (30) ve Mehmet Akif K.(36) araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralıları çıkarmak için yoğun çaba sarf edildi. Öte yandan araç sürücüsü Bilal Albaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Pınar İ. ile Mehmet Akif K.’nın ise ağır yaralı olduğu anlaşıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. TIR sürücüsü Erkan B. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.