Bursa'da feci kaza! İşçi midibüsü elektrik direğine çarptı

Bursa'da içinde işçilerin bulunduğu servis midibüsü, seyir halindeyken kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Çok sayıda ambulans, polis ve sağlık ekibi sevk edildiği kazada 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Bursa'da işçileri taşıyan 60 yaşındaki Ferhat Erol'un idaresindeki servis midibüsü kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kazada 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaza sonucu trafiği kapanan yolu kısmen açarken çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

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