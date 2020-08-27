Bursa'da feci kaza! İşçileri taşıyan minibüs direğe çarptı: 2 ölü, 16 yaralı

Bursa'da Nilüfer ilçesinde yaşanan feci kazada, ismi öğrenilemeyen bir fabrikanın işçilerini taşıyan Ferhat Erol (60) idaresindeki 16 S 1821 plakalı midibüs, İhsaniye Mahallesi Mudanya Yolu mevkisinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Erol ile araçta bulunan Ayşin Güler (47) yaşamını yitirdi.

Yaralanan 16 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.