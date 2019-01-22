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  3. Bursa’da FETÖ’cü askerlere operasyon: 22 gözaltı

Bursa’da FETÖ’cü askerlere operasyon: 22 gözaltı

Bursa'da FETÖ PDY operasyonunda gözaltına alınan 20 asker ve 2 Bylock kullanıcısı adliyeye sevk edildi.

Bursa’da FETÖ’cü askerlere operasyon: 22 gözaltı

Bursa'da FETÖ PDY operasyonunda gözaltına alınan 20 asker ve 2 Bylock kullanıcısı adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından sabaha karşı yapılan eş zamanlı operasyonda 20'si asker, 2 Bylock kullanıcı toplam 22 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa’da FETÖ’cü askerlere operasyon: 22 gözaltı

Bursa’da FETÖ’cü askerlere operasyon: 22 gözaltı

Kaynak: İHA

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