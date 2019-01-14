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Bursa’da fırtına uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde rüzgârın salı günü öğle saatleri ile akşam saatleri arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ilâ 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği ta

Bursa’da fırtına uyarısı

Bursa Valiliği vatandaşları fırtınaya karşı ikaz etti.

Valilikten yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde rüzgârın salı günü öğle saatleri ile akşam saatleri arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ilâ 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtına sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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