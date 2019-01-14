Bursa’da fırtına uyarısı

Bursa Valiliği vatandaşları fırtınaya karşı ikaz etti.

Valilikten yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde rüzgârın salı günü öğle saatleri ile akşam saatleri arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ilâ 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtına sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA