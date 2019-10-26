Bursa’da freni boşalan iş makinesi dehşet saçtı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde freni boşalan iş makinesi önünde duran 2 araca ve elektrik direğine çarptıktan sonra markete daldı. Facianın eşiğinden dönülen olayda ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde iş yerinden çıkıp eve giden Metin Dağlar'ın kontrolündeki iş makinesinin freni boşaldı. Yaklaşık 100 metre ilerleyen Dağlar, freni patlak iş makinesi ile yolun solunda bulunan ağaca, elektrik direğine, 2 otomobile ve bir markete çarparak durabildi. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olası bir kazanın meydana gelmemesi için trafiği durdurdu. Kazada ölen yada yaralanan olmazken yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, araçların ve iş makinesinin çekilmesi ile kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA