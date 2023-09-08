Bursa’da futbol sahaları yenileniyor

Bursa'da gençleri spora yönlendirmek amacıyla kente yeni yeni spor tesisleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan özellikle amatör spor kulüpleri tarafından yoğun olarak kullanılan mevcut futbol sahalarını yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bursa'nın spor kenti özelliğinin güçlenmesi ve her gencin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine olan desteğine de devam ediyor. Bu sezon için Nisan ayında 520 spor kulübüne toplam 4,5 milyon TL'lik nakdi destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, amatör kulüpler tarafından yoğun olarak kullanılan futbol sahalarını yenileme çalışmalarını da kesintisiz sürdürüyor. Bir taraftan ihtiyaç duyulan bölgelere yeni futbol sahaları kazandıran Büyükşehir Belediyesi, mevcut tesisleri yenileme çalışmalarına Hüdavendigar, Elmasbahçeler ve Soğukkuyu sahalarını da ekledi. Bu sahalarda yıpranan zemin tamamen sökülüyor ve gençlerin daha sağlıklı bir ortamda spor yapabilmesi için zemin yenileniyor.

Elmasbahçeler sahasında zemin yenileme çalışmaları tamamlanma aşamasına gelirken, Soğukkuyu sahasının da yıpranan zemini söküldü. Hüdavendigar sahasında da yeni zemin kaplama çalışması hızla devam ediyor. Proje çerçevesinde sırasıyla Şahin Başol Spor Tesislerindeki 2 saha, Karapınar ve Fethiye sahalarının da yenilenmesiyle toplam 7 saha futbol için daha konforlu hale getirilmiş olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)