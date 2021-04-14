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  3. Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 10 gündür yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan aramalarda, 53,08 gram Metamfetamin, 41,43 gram Sentetik Kannobioid, 16,02 gram esrar, 3 adet hassas terazi ve 3 adet tabanca ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan, B.K.(29), A.Ş.(56), İ.D.(24), H.A.(21) ve Ü.A. (20) serbest bırakılırken, H.D. (24), H.Ş. (20), S.Ş. (23), S.Ş. (21), A.Y. (33) ve B.A. (30) tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

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