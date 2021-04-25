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Bursa'da göç eden leylek sürüsünden gökyüzünde görsel şov

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte daha sıcak yerlere giden leyleklerin büyük göçü ilçenin semalarında görüntülenirken görenleri hayran bıraktı.

Bursa'da göç eden leylek sürüsünden gökyüzünde görsel şov

Yüz binlerce leyleğin havada dans edercesine aynı anda uçması renkli görüntüler oluşturdu.

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle beraber, sürüler halinde sıcak bölgelere göç ediyor. Yüz binlerce leyleğin aynı anda havada dans edercesine uçtuğu o anlar görüntülendi.

Durumu fark eden birçok vatandaş ise cep telefonları ile leyleklerin göçünü kayıt altına aldı. Daha sıcak bölgelere ulaşmak için gökyüzünde kimi zaman kanat çırpan kimi zamanda süzülen leyleklerin eşsiz görüntüsü izleyenlerin ilgisini çekti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bursa'da göç eden leylek sürüsünden gökyüzünde görsel şov

Bursa'da göç eden leylek sürüsünden gökyüzünde görsel şov

Bursa'da göç eden leylek sürüsünden gökyüzünde görsel şov

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