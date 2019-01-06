Bursa'da Gürcüce kursuna katılanlara sertifika verildi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Gürcüce Dil Kursu, ilk mezunlarını verdi.

İnegöl Kafkas Folklor Derneğinin talebiyle başlatılan dil kursuna katılan 65 kişiden 42'si sertifika almaya hak kazandı.

Sertifika töreninde konuşan İnegöl Kafkas Folklor Derneği Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, kursa ilginin kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Şu anda düzenlenen kurs, Türkiye'de Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde açılan ilk Gürcüce kursu. Bu anlamda bir ilki gerçekleştirmiş olmanın da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk de haftada 2 gün verilen eğitimlerin 3 grup halinde 120 saat gerçekleştirildiğini anlattı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katıldığı törende konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Kaynak: AA