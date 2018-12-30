Bursa'da güven ve huzur uygulamaları

BURSA (AA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü ile Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde huzur ve güven uygulaması yaptı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Asayiş, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Yabancılar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinden oluşan 300 personel il merkezindeki birçok farklı noktada denetim yaptı.

Denetimlerde bin 400 kişinin kimlik sorgusu yapılan kontrollerde, aranan 1 zanlı yakalandı. Uygulama kapsamında bir kumar makinesine el konulurken, eksikleri olan birçok iş yerine idari işlem yapıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yine vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde güven ve huzur uygulaması gerçekleştirdi.



Bin 17 personelin katılımı ile 84 yol kontrol ve arama noktasında, 13 gar, istasyon, terminal ve iskelede, 193 park, bahçe ve metruk binada ve 344 umuma açık yerde yapılan denetimlerde, 8 bin 353 şahıs ile 3 bin 648 araç kontrol edilerek sorgulandı.

Bu kapsamda haklarında çeşitli suçlardan aranma kararı bulunan 16 kişi yakalanırken, 85 araca cezai işlem uygulandı, 33 araç trafikten men edildi. Ayrıca yapılan yol kontrolü ve aramalarda, 5 gram uyuşturucu madde ile 32 ster orman emvali ele geçirildi.









Kaynak: AA