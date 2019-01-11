Bursa’da hafif şiddetli deprem

Bursa'da saat 19.09'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,8 ve 4.0 şiddetinde olduğu açıklandı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkezinin Nilüfer ilçesi şiddetinin de 3,8 olduğu bildirildi. 8,4 kilometre derinliğindeki deprem Nilüfer'in yanısıra Mudanya ve Osmangazi'de de hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Mudanya Dedeköy 4.0 şiddetinde açıkladı

Deprem herhangi bir hasara ya da yaralanmaya sebep olmadı

Kaynak: İHA