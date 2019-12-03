Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara kara yolunda seyreden İ.D (39) yönetimindeki 16 Y 9374 plakalı hafif ticari araç, Mezit 1 mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Su'ya (49) çarptı....
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara kara yolunda seyreden İ.D (39) yönetimindeki 16 Y 9374 plakalı hafif ticari araç, Mezit 1 mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Su'ya (49) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Su'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Mustafa Su'nun cenazesi, incelemenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü İ.D, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT