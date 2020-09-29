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Bursa’da halaylı gelin almasına ceza yağdı

Bursa'da, gelin alma eğlencesinde 15 kişinin birbirlerine sarılarak halay çektiği ve eğlendiği görüntüler sosyal medyada tepki çekerken düğün sahiplerine toplam 6 bin 300 lira ceza verildi.

Bursa’da halaylı gelin almasına ceza yağdı

Bursa'da, gelin alma eğlencesine katılan davetlilerin, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak, oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra çalışma başlatan polis, düğün sahiplerine toplam 6 bin 300 lira ceza uyguladı.

Erkek tarafından bir grup, cumartesi günü gelin almak için ailenin evinin bulunduğu, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi'ndeki sokağa geldi. Bina önünde toplanan davetliler, davul ve zurna eşliğinde oynadı. Eğlenceye katılan yaklaşık 15 kişi ise bir süre birbirlerine sarılarak, eğlendi. Davetlilerin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü.

Bursa’da halaylı gelin almasına ceza yağdı

Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Korona virüsün hiçe sayıldığı görüntüler, tepki topladı. Osmangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, düğün sahiplerini tespit etti. Polis, korona virüs tedbirlerine rağmen eğlence düzenleyen gelin ve damadın babasına, 3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 lira ceza uyguladı.

Bursa’da halaylı gelin almasına ceza yağdı

Berna Akkaya
Editör


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