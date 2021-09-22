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  3. Bursa'da doktorun hastadan talebi pes dedirtti! Yaptığı cezasız kalmadı!

Bursa'da doktorun hastadan talebi pes dedirtti! Yaptığı cezasız kalmadı!

Bursa'da ameliyat olacak bir hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen Prof. Dr. Tamer Türk, parayı aldığı sırada ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Bursa'da doktorun hastadan talebi pes dedirtti! Yaptığı cezasız kalmadı!

İddiaya göre, Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli Prof. Dr. Tamer Türk, bir hastasından ameliyat için yapmak için 15 bin TL bıçak parası istedi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Hastanın, polise şikayette bulunması üzerine ekipler harekete geçti Ekiplerin seri numarasını belirledikleri paraları doktorun alması ile suçüstü yakalanan doktor, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Prof. Dr. Tamer Türk, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Tamer Türk emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

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