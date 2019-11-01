Bursa'da havuzda yüzen çocuklar gazdan zehirlendi (2)

SAYI 36'YA YÜKSELDİ

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda, kazan dairesinde oluşan gaz nedeniyle zehirlenenlerin sayısı 36'ya yükseldi. 3 çocuk ve 3 veli daha rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Bursa Valiliği'nden, konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Osmangazi İlçesi Atıcılar Mahallesindeki yüzme havuzundaki meydana gelen olay; Havuzun altında bulunan depodaki Ph düşürücü sıvı bidonunun devrilmesi neticesinde, havalandırma borusuna havaya karışan kimyasal gazdan dolayı 28 çocuk, 8 yetişkin olmak üzere toplamda 36 kişi hastanelere sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Genel durumları iyi orta olarak değerlendirilmektedir. Konunun her yönüyle aydınlatılması için idari ve adli soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: DHA