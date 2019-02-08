Bursa’da hedef temiz hava

Daha sağlıklı Bursa hedefiyle Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen "Temiz Hava Projesi Çalıştayı', Merinos AKKM'de gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde "Bursa'da Hava Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Stratejilerin Belirlenmesi" projesi süreci başladı. Büyükşehir sınırları içerisinde çevre mühendisliği çalışma konuları kapsamında yer alan atık yönetimi, hava kirliliği, biyolojik hava kalitesi izleme, su kirliliği, gürültü kirliliği, toprak kirliliği, iklim değişikliği, görüntü kirliliği, kent estetiği, tarımsal hizmetler, sahil hizmetleri vb. sorunların çözümü için yöntem ve fikirler geliştirmesi, günün ihtiyaçları ve halkın talepleri doğrultusunda gerekli araştırmaların yapılması hedefleniyor.

Bu hedefle öncelikle hava kirliliğine sebep olabilecek kaynaklarla ilgili veriler toplandı ve veriler proje ortağı Uludağ Üniversitesi temsilcisi Prof. Dr. Sıddık Cindoruk ve ekibi tarafından değerlendirildi. Sunumun ardından katılımcılar gruplara ayrılarak Bursa'da hava kirliliği kaynaklarının önceliklendirilmesi ve stratejilerin belirlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Raporun şubat ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA