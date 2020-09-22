Bursa'da HES kodu zorunluluğu özel sektöre de yayıldı

Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan yeni koronavirüs tedbirlerini yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Bu kapsamda kamu kurumlarının dışında çok sayıda yere HES kodu olmadan giriş yapılamayacak.

Bursa Valiliğin yaptığı açıklamaya göre bu yerlere HES kodu olmadan giriş yapılamayacak. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1- İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde personel görevlendirilerek 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden; kurumda çalışan personel ve kuruma gelen vatandaşların HES kodlarının sorgulanmasına,

2. AVM'lerde (Alışveriş Merkezi) bulunan/bulunacak çalışan, yönetici ve müşterilerin AVM’ye girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanmasına,

3.Çalışan personel kişi sayısı 50(elli) ve üzeri olan fabrika ve işyerlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanmasına,

4. Çalışan kişi sayısı 25(yirmi beş) ve üzeri olan mağazalar ve işletmelerde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanmasına,

5.Tüm bankalarda çalışan, yönetici ve müşterilerin bankaya girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanmasına,

6.Tüm PTT merkezlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanmasına,

7.Tüm konaklama tesisleri ve özel yada kamuya ait tüm misafirhanelerde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanmasına,

8.Alınan kararların 24.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmasına,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."