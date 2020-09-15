Bursa'da heyelan olayı! 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa’da Doğancı Barajı yakınlarında istinat duvarı örme çalışması sırasında dağdan gelen kaya ve ağaç parçaları yola savruldu. Bu sırada iş makinelerini bekleyen gece bekçisi göçük altında kalarak yaşamını yitirdi. Çağrılan ambulansla ölen kişinin cansız bedeni morga gönderilirken iş makineleri de kapanan yolu açtı.

Bursa'da Doğancı Köyü yakınlarında istinat duvarı örme çalışmasının devam ettiği bölgede bir heyelan meydana geldi. Yaşanan olayda bölgede park halindeki 2 iş makinesi de kullanılmaz hale gelirken iş makinelerini bekleyen gece bekçisi ise heyelan altında kalarak hayatını kaybetti. Birçok 112, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildiği olayda çıkartılan bekçinin cesedi morga kaldırılırken iş makineleri yola savrulan ağaç ve kaya parçalarını kaldırıp yolu açabilmek için çalışma başlattı.

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