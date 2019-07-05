Bursa'da hibrit biber ve fasulye hasadı başladı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde hibrit biber ve fasülye hasadına başlandı.

Yenişehir'de sebze alımı yapan tüccarlardan Abdurrahim Ar, çiftçilerin belediye sebze pazarına getirdikleri ürünlerinin buradaki dükkanlardan büyük kentlere taşındığını belirtti. Sezonun ilk ürünleri olması nedeniyle alım fiyatlarının da çiftçiyi memnun edecek düzeyde olduğunu anlatan Ar, "Biber çeşitleri kilosu 3,5- 4 TL, taze fasulyeler ise 2,5- 3 TL arasında değişen fiyatlardan alınıyor. Bir hafta kadar sonra yerli biberin hasat edilip pazara çıkmasıyla birlikte fiyatlarda belirgin bir azalma görülmeye başlanır" dedi.

Yenişehir Ovası'nda, sarı biber, çarliston, dolma, Demre, sivri, sarısivri, kılsivri, yeşilsivri, kapya, jalapeno, üçburun, fındık biberi, Şili, kırmızı biber ve salçalık kapya biberi yetiştiriliyor. Yaklaşık 30 bin dönüm alanda yetiştirilen biber çeşitlerinden toplam 90 bin ton rekolte elde ediliyor.

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DHA