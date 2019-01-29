Bursa'da hırsızlık
Orhangazi ilçesinde evlerden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde evlerden ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde otomobilde şüpheli kişiler bulunduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti.
Takibin ardından durdurulan otomobildeki Özlem B. (18), Pınar B. (34), Ebru A. (25), Tuğba G. (25) ile Bayram B'nin (39) hırsızlık suçundan kayıtlarının olduğu belirlendi.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, şüphelilerin 3 evden yaklaşık 20 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çaldıklarını belirledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özlem B, Pınar B, Tuğba G. ve Bayram B. tutuklandı, Ebru A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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