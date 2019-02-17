Bursa'da "huzur ve güven" operasyonu

BURSA (AA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde "huzur ve güven" operasyonu düzenledi.

Asayiş, narkotik ve terörle ilgili suçlu ve suç örgütlerinin engellenmesi amacıyla iki aşamalı gerçekleştirilen operasyonda 184 tim, 697 personel görev aldı. Ekipler, umuma açık yerleri, metruk binaları ve tüm okul çevrelerini denetledi.

Drone ile havadan da takip edilen operasyonlarda bomba arama köpeği "Feza" ve uyuşturucu madde bulma köpeği "Varis" de görev yaptı. Uygulamalarda, 113 noktada 40 istasyonu, 474 park ve bahçeyi, 651 umuma açık alanı kontrol eden ekipler, 12 bin 274 kişiyi ve 5 bin 113 aracı sorguladı.

Operasyonlarda, 45 kişiye çeşitlik suçlardan dolayı 4 bin 85 lira ceza uygulanırken, 34 araç trafikten men edildi, 70 araca da idari işlem yapıldı.

Operasyonlarda, 2 av tüfeği ile bir kuru sıkı tabancaya el konuldu.

Kaynak: AA