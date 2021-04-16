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Bursa'da ihtiyaç sahibi çiftçilere yönelik Ramazan paketi

Osmaneli Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Ramazan ayı kapsamında hazırlanan gıda kolileri, ihtiyaç sahibi çiftçilere yönelik olarak dağıtılmak üzere muhtarlara teslim edildi.

Bursa'da ihtiyaç sahibi çiftçilere yönelik Ramazan paketi

Osmaneli Ziraat Odası Başkanlığı, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi çiftçilerin sofralarını şenlendirmek ve onlara yardım eli uzatmak için hazırlıklarını tamamladı. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi çiftçilerin yüzleri bir nebze de olsa güldürmek amacıyla hazırlanan gıda kolileri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere muhtarlara teslim ettiler.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bursa'da ihtiyaç sahibi çiftçilere yönelik Ramazan paketi

Bursa'da ihtiyaç sahibi çiftçilere yönelik Ramazan paketi

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