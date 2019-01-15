Bursa’da iki dağ ilçesinde daha eğitime ara

Bursa'da dağ ilçeleri Büyükorhan ve Harmancık'ın ardından Orhaneli ve Keles ilçelerinde de eğitime bir gün ara verildi.

Bursa'nın dağ ilçeleri Büyükorhan ve Harmancık'ın ardından Keles ve Orhaneli ilçelerinde de yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verildi. Orhaneli ve Keles Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 16 Ocak Çarşamba günü Orhaneli ve Keles ilçe merkez ve mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: İHA