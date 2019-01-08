Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Gemlik kara yolu İl Jandarma Komutanlığı mevkisinde, Muhammet Öztürk yönetimindeki 16 LD 477 plakalı otomobil ile kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Veysal E. idaresindeki 16 UCF 53 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araç, trafik lambası direklerine çarparak durabildi.

Kazada, sürücülerden Muhammet Öztürk ve aynı araçtaki Samet Kılık ile diğer otomobilde bulunan sürücü Veysal E. ve Süleyman Sedef yaralandı.

Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA